65. Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi Maneskin Türkiye'de konser verdi

"ÇILGINCA BİR DENEYİMDİ" Grubun resmi sosyal medya hesabında konsere dair fotoğraflar ve videolar paylaşıldı. Maneskin, paylaşımda "Size zıplamanızı söylediğimizde çok ciddiydik (özellikle Thomas) İstanbul kendini tamamen aştın, bu çılgınca deneyim için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı. EUROVISION HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ MTV Müzik Ödülleri'nde "En İyi Rock Grubu" ödülüne layık görülen grubun kaderi Eurovision galibiyetiyle değişmişti.

"BİRİNCİLİĞİ BEKLEMİYORDUK"



Grubun bas Gitaristi Victoria De Angelis "Eurovision'u kazandığımızda çok mutlu olduk. Büyük gurur duyduk. Bizim için önemli bir başarıydı. Açıkcası birinciliği beklemiyorduk. Eurovision birinciliği Avrupa genelinde daha çok ve daha büyük konser yapmamızı sağladı" dedi.



Grubun solisti Damiano David ise "Biz İtalya'da iyi tanınan bir gruptuk ama Eurovision bize Avrupa'nın kapılarını açtı. Avrupa'da çok daha popüler olduk, birçok konser verdik. Avrupa'daki popülerliğimiz bizi Amerika'ya taşıdı" ifadelerini kullandı.



İstanbul'da unutulmaz şarkılarını yorumlayan grup üyeleri, Eurovision'un bu yılki galibi Ukraynalı Kalush Orchestra'ya da selam gönderdi.

YENİ ADRES BELLİ OLDU

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın gelecek yıl Ukrayna yerine İngiltere'de yapılacağı duyuruldu.