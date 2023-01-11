69. Sait Faik Hikaye Armağanı sahibini arıyor

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Sait Faik Abasıyanık anısına Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen ve her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı’na başvurular başladı.



Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla 69 yıldır düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı, 2022 yılında öykü kitabı yayımlanan tüm yazarları bekliyor. Her yıl bir öykücüye verilen armağanın jürisi ise Doğan Hızlan (Başkan) Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan’dan oluşuyor.



2022 yılında öyküsü yayımlanan yazarların başvuru yapacakları hikaye kitabından 10 nüshayı, başvuru dilekçesini ve 69. Sait Faik Hikaye Yarışması Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni imzalayarak, 27 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Yarışmaya katılacak hikâye kitaplarının daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerekirken, daha önce aynı armağanı kazanmış yazarlar yarışmaya katılamıyor.



Öykü kitapları arasında ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık kısa liste, 17 Nisan Pazartesi günü duyurulacak ve yarışmanın sonucu ise mayıs ayı içinde açıklanacak.



Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan gibi yazarların kazandığı Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı, geçen yıl "Yok Yolcu” adlı öykü kitabıyla Kamil Erdem’e verilmişti.