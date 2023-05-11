69. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın kazananı belli oldu

SAİT FAİK HİKÂYE ARMAĞANI



1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık’ın kurduğu Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyatçılarından oluşan jüri, o yıl içinde yazılmış en başarılı ve üstün hikâye kitabını seçerek Sait Faik Hikâye Armağanı’nı veriyor. Armağan, 2012’den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenleniyor.



Her yıl yazarın vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs tarihinde açıklanan armağan geçen yıl, “Yok Yolcu” adlı kitabıyla Kâmil Erdem’e verilmişti.



AYŞEGÜL DEVECİOĞLU KİMDİR?



1956 doğumlu. İstanbul'da yaşıyor. 1977 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden öğrenimini tamamlayamadan ayrıldı. 1986'dan sonra gazete, dergi ve televizyonlarda çalıştı. Çeşitli dergilerde makaleleri, denemeleri yayımlandı. Ağlayan Dağ Susan Nehir romanıyla 2008 Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazandı.