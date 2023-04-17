69. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

2019 yılında ödül yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Jürinin 100 kitap arasından seçtiği kısa liste alfabetik olarak şöyle:



Anatomi Dersi, Ayşegül Devecioğlu



Bavula Sığmayan, Nermin Yıldırım



Debbağ, Birgül Yansın Aslanoğlu



Gençlik Güzel Şey, Ekin Kadir Selçuk



Hiçkuşu, Melike Koçak



Kışın Herkes Dürüsttür, Murat Çelik



Korkma, Güzel Rüyalar da Var, Mehmet Can Şaşmaz



Miyop, Doğan Yarıcı



Mutedil Dalgalı, Ömür İklim Demir



Ölümlünün Yaşam Fragmanları, Asil Çam



Bu yılki Armağan’ın sahibi ise jürinin kısa listeye giren kitaplara ilişkin değerlendirmesi neticesinde Sait Faik’in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanacak.