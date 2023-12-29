7,5 milyon yıllık fosillerden 1000'e yakını sergilenecek

"686 ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ESER VAR"



Büyükşehir Belediyesi bünyesinde fillerin atası, gergedanlar, zürafalar ve üç toynaklı hayvanların replikalarının ve orijinal fosil parçalarının sergilendiğini söyleyen Büyükkılıç, "Şu anda 686 tane üzerinde çalışılan eser var. Burada 1000'e yakın sergilenecek olan ürün ortaya çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi burada orijinalleri ve replikaları da var. Replika olmasının amacı, ürünleri korumak. Çünkü devasa bir görüntü. Bu replikasını getirdiğimiz ürün de, orijinalde Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bilim merkezinde. Kayseri'nin hem jeoloji hem paleontoloji hem de jeolojik yapısının yeniden gözden geçirilmesini, bilimsel olarak da üzerinde çalışma yapılmasını önemseyerek bunu müzeleştirmek istedik. Paleontoloji müzemizin çalışmaları devam ediyor. 10 tane müze çalışması yapmışsak bir tanesi de paleontoloji ile ilgilidir" diye konuştu.



"7.5 MİLYON YILDAN BAHSEDİYORUZ"



Kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:



"Bu özellikte fosillerin olduğu başka bir yer yok. 7,5 milyon yıldan bahsediyoruz. Kazıların sona erme tarihi belli değil. Çalışmalarımız devam ediyor. Önceki müteahhidimizin bırakmasından kaynaklı başka bir müteahhit ile sürdürüyoruz. Sonuç itibariyle bu müzeyi hayata geçireceğiz. Ürünlerimizi şu anda bilim merkezinde muhafaza ediyoruz. Kazılar devam ediyor. Orada bir hazine var. Aynı zamanda sadece Kızılırmak havzasında veya kenarında değil, Koramaz Vadisi dediğimiz bölgedeki bu kadar büyük olmasa da benzeri ürünler çıkıyor. Kısacası Anadolu'nun adeta bu yönüyle zengin bir bölgesinde bu çalışmaların yapıldığını rahatlıkla vurgulayabiliriz."