7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Kuğu Gölü Balesi ile başladı. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bestesi ünlü sanatçı Piyotr İlyiç Çaykovski'ye ait Kuğu Gölü balesi, orkestra şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisi ile Efes Antik Tiyatro'da sahnelendi. Eseri, antik tiyatroyu dolduran 4 bin civarında kişi izledi.