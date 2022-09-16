70. San Sebastian Film Festivali başladı

İspanya'nın uluslararası alandaki en tanınmış sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali, bu yıl 70. kez sinemaseverlerle buluştu.



Açılışı, İspanyol yönetmen Alberto Rodriguez'in Modelo 77 filmiyle yapılacak festivalin "Altın İstiridye" (La Concha de Oro) olarak adlandırılan ana yarışma bölümünde 17 film yarışacak.

ONUR ÖDÜLLERİ VERİLECEK



San Sebastian'da bu yılki onur ödülü (Premio Donostia), 58 yaşındaki Fransız aktrist Juliette Binoche ve 79 yaşındaki Kanadalı yönetmen ve senarist David Cronenberg'e verilecek.



