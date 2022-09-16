70. San Sebastian Film Festivali başladı

Haberler 16.09.2022 - 15:48
İspanya'nın uluslararası alandaki en tanınmış sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali, bu yıl 70. kez sinemaseverlerle buluştu.
Açılışı, İspanyol yönetmen Alberto Rodriguez'in Modelo 77 filmiyle yapılacak festivalin "Altın İstiridye" (La Concha de Oro) olarak adlandırılan ana yarışma bölümünde 17 film yarışacak.
ONUR ÖDÜLLERİ VERİLECEK
San Sebastian'da bu yılki onur ödülü (Premio Donostia), 58 yaşındaki Fransız aktrist Juliette Binoche ve 79 yaşındaki Kanadalı yönetmen ve senarist David Cronenberg'e verilecek.
Sinema dünyasının önemli isimlerini konuk edecek San Sebastian'da kırmızı halıda Penelope Cruz, Liam Neeson, Juliette Binoche da olacak.
FESTİVALDE TÜRK FİLMİ DE VAR
San Sebastian'a katılan tek Türk filmi ise yönetmen Selman Nacar'ın Tereddüt Çizgisi adlı filmi olacak. Nacar, geçen yıl "İki Şafak Arasında" adlı filmiyle kazandığı "WIP Europa"da bu yıl da yarışacak.
Tereddüt Çizgisi, 19 Eylül'de gösterilecek.
Festival, yönetmen Neil Jordan'ın Marlowe adlı kapanış filminin ardından 24 Eylül'de sona erecek.