71 yaşındaki ünlü müzisyen trafik kazasında hayatını kaybetti

Cumartesi gecesi Atlanta yakınlarında meydana gelen olayda, Sumler’ın aracı başka bir araçla çarpıştı. 71 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

30 yılı aşkın süredir müzik sektöründe yer alan Michael Sumler, içten tavırları ve enerjisiyle dinleyicilerin gönlüne taht kurmuştu. 1985 yılında Kool & the Gang’e katılan Sumler, sadece bir vokalist olmakla kalmayıp, genç müzisyenlere rehberlik eden değerli bir mentor olarak da büyük bir rol üstlendi.

Grubun hayatta kalan tek üyesi olan basçı Robert Bell ise Sumler’ın vefatını “Bir kardeşimizi daha kaybettik, sahne Mike’siz asla eskisi gibi olmayacak” sözleriyle paylaştı.



1969 yılında kurulan Kool & the Gang, iki Grammy ve yedi Amerikan Müzik Ödülü kazanırken; platin albümle de müzik dünyasında derin bir iz bıraktı.

