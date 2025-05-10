73 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Country müziğin öncüsü Johnny Rodriguez, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
Texas doğumlu yıldızın vefatını, kızı Aubry Rodriguez sosyal medya üzerinden şu sözlerle duyurdu:
''Sevgili Johnny Rodriguez'in 9 Mayıs'ta aramızdan huzur içinde ayrılışını derin bir üzüntü ile bildiriyoruz.
Babamız yalnızca milyonlarca insanı etkilemiş efsane bir müzisyen değil, aynı zamanda çok sevilen bir eş, baba, amca ve kardeşti. Sıcaklığı, espri anlayışı ve şefkati, onu tanıyan herkesin hayatında silinmez izler bıraktı.
Dünya olağanüstü bir yeteneği kaybetti; biz ise yeri asla dolmayacak birini… Bu acılı süreci birlikte atlatmaya çalışırken, mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz.”
JOHNNY RODRIGUEZ'İN KARİYERİ
1951 yılında Sabinal'de doğan Rodriguez, 2007 yılında Carthage'daki Teksas Country Müzik Onur Listesi'ne girmişti.
1970'ler ve 80'lerdeki hitleri arasında Pass Me By, Ridin' My Thumb to Mexico, I'm Not Up to Feelin' Down Tonight ve You Always Come Back to Hurting Me yer alıyor.
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