73 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Texas doğumlu yıldızın vefatını, kızı Aubry Rodriguez sosyal medya üzerinden şu sözlerle duyurdu:

''Sevgili Johnny Rodriguez'in 9 Mayıs'ta aramızdan huzur içinde ayrılışını derin bir üzüntü ile bildiriyoruz.

Babamız yalnızca milyonlarca insanı etkilemiş efsane bir müzisyen değil, aynı zamanda çok sevilen bir eş, baba, amca ve kardeşti. Sıcaklığı, espri anlayışı ve şefkati, onu tanıyan herkesin hayatında silinmez izler bıraktı.



Dünya olağanüstü bir yeteneği kaybetti; biz ise yeri asla dolmayacak birini… Bu acılı süreci birlikte atlatmaya çalışırken, mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz.”