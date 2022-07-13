74. Emmy Ödülleri adayları açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 13.07.2022 - 00:05 | Son Güncelleme : 13.07.2022 - 00:21
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı.
En iyi drama dalında Netflix dizisi Squid Game, HBO'nun Succession'ı ile yarışacak. Emmy ödülleri, 12 Eylül akşamı düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.
HBO'da yayınlanan Succession‘ın 25 adaylıkla başı çektiği listede onu 20 adaylıkla Ted Lasso ve The White Lotus, 17 adaylıkla Hacks ve Only Murders In The Building, 16 adaylıkla Euphoria takip ediyor.
Yoksulların acımasız oyunlara yem olduğu Güney Kore yapımı Netflix draması Squid Game 13 adaylıkla iddialı yapımlar arasında yer alıyor.
En İyi Drama adayları:
Better Call Saul (AMC)
Euphoria (HBO Max)
Ozark (Netflix)
Severance (Apple TV+)
Squid Game (Netflix)
Stranger Things (Netflix)
Succession (HBO)
Yellowjackets (Showtime)
En İyi Mini Dizi adayları:
Dopesick (Hulu)
The Dropout (Hulu)
Inventing Anna (Netflix)
Pam & Tommy (Hulu)
The White Lotus (HBO)
En İyi Komedi adayları:
Abbott Elementary (ABC)
Barry (HBO)
Curb Your Enthusiasm (HBO)
Hacks (HBO Max)
The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)
“Only Murders in the Building (Hulu)
Ted Lasso (Apple TV+)
What We Do in the Shadows (FX)
Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:
Jason Bateman, Ozark
Brian Cox, Succession
Lee Jung-jae, Squid Game
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Adam Scott, Severance
Jeremy Strong, Succession
Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:
Jodie Comer, Killing Eve
Laura Linney, Ozark
Melanie Lynskey, Yellowjackets
Sandra Oh,Killing Eve
Reese Witherspoon, The Morning Show
Zendaya, Euphoria
Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry
Nicholas Hoult, The Great
Steve Martin, Only Murders in the Building
Martin Short, Only Murders in the Building
Jason Sudeikis, Ted Lasso”
Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Kaley Cuoco, The Flight Attendant
Elle Fanning, The Great
Issa Rae, Insecure
Jean Smart, Hacks
Mini dizi dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları
Toni Collette, The Staircase
Julia Garner, Inventing Anna
Lily James, Pam & Tommy
Sarah Paulson, Impeachment
Margaret Qualley, Maid
Amanda Seyfried, The Dropout
Mini dizi dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları
Colin Firth, The Staircase
Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven
Oscar Isaac, Scenes from a Marriage
Michael Keaton, Dopesick
Himesh Patel, Station Eleven
Sebastian Stan, Pam & Tommy
Komedi dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları:
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Hannah Einbinder, Hacks
Janelle James, Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
Kate McKinnon, Saturday Night Live
Sarah Niles, Ted Lasso
Juno Temple, Ted Lasso
Komedi dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları
Anthony Carrigan, Barry
Brett Goldstein, Ted Lasso
Tyler James Williams, Abbott Elementary
Toheeb Jimoh, Ted Lasso
Nick Mohammed, Ted Lasso
Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
Henry Winkler, Barry
Bowen Yang, Saturday Night Live
Drama dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları
Patricia Arquette, Severance
Julia Garner, Ozark
Jung Ho-yeon, Squid Game
Christina Ricci, Yellowjackets
Rhea Seehorn, Better Call Saul
J. Smith-Cameron, Succession
Sarah Snook, Succession
Sydney Sweeney, Euphoria
Drama dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları
Nicholas Braun, Succession
Billy Crudup, The Morning Show
Kieran Culkin, Succession
Park Hae-soo, Squid Game
Matthew Macfadyen, Succession
John Turturro, Severance
Christopher Walken, Severance
Oh Yeong-su, Squid Game
Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları:
Connie Britton, The White Lotus
Jennifer Coolidge, The White Lotus
Alexandra Daddario, The White Lotus
Kaitlyn Dever, Dopesick
Natasha Rothwell, The White Lotus
Sydney Sweeney, The White Lotus
Mare Winningham, Dopesick
Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları:
Murray Bartlett, The White Lotus
Jake Lacy, The White Lotus
Will Poulter, Dopesick
Seth Rogen, Pam & Tommy
Peter Sarsgaard, Dopesick
Michael Stuhlbarg, Dopesick
Steve Zahn, The White Lotus
En İyi Talk Şov adayları
Daily Show With Trevor Noah
Jimmy Kimmel Live
Last Week Tonight With John Oliver
Late Night With Seth Meyers
Late Show With Stephen Colbert
En İyi Realite Yarışma Programı
The Amazing Race
Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls
Nailed It
RuPaul’s Drag Race
Top Chef
The Voice