74. Emmy Ödülleri adayları açıklandı

En İyi Komedi adayları:



Abbott Elementary (ABC)



Barry (HBO)



Curb Your Enthusiasm (HBO)



Hacks (HBO Max)



The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)



“Only Murders in the Building (Hulu)



Ted Lasso (Apple TV+)



What We Do in the Shadows (FX)



Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:



Jason Bateman, Ozark



Brian Cox, Succession



Lee Jung-jae, Squid Game



Bob Odenkirk, Better Call Saul



Adam Scott, Severance



Jeremy Strong, Succession



Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:



Jodie Comer, Killing Eve



Laura Linney, Ozark



Melanie Lynskey, Yellowjackets



Sandra Oh,Killing Eve



Reese Witherspoon, The Morning Show



Zendaya, Euphoria



Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:



Donald Glover, Atlanta



Bill Hader, Barry



Nicholas Hoult, The Great



Steve Martin, Only Murders in the Building



Martin Short, Only Murders in the Building



Jason Sudeikis, Ted Lasso”



Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:



Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel



Quinta Brunson, Abbott Elementary



Kaley Cuoco, The Flight Attendant



Elle Fanning, The Great



Issa Rae, Insecure



Jean Smart, Hacks



Mini dizi dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları



Toni Collette, The Staircase



Julia Garner, Inventing Anna



Lily James, Pam & Tommy



Sarah Paulson, Impeachment



Margaret Qualley, Maid



Amanda Seyfried, The Dropout



Mini dizi dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları



Colin Firth, The Staircase



Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven



Oscar Isaac, Scenes from a Marriage



Michael Keaton, Dopesick



Himesh Patel, Station Eleven



Sebastian Stan, Pam & Tommy



Komedi dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları:



Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel



Hannah Einbinder, Hacks



Janelle James, Abbott Elementary



Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary



Kate McKinnon, Saturday Night Live



Sarah Niles, Ted Lasso



Juno Temple, Ted Lasso



Komedi dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları



Anthony Carrigan, Barry



Brett Goldstein, Ted Lasso



Tyler James Williams, Abbott Elementary



Toheeb Jimoh, Ted Lasso



Nick Mohammed, Ted Lasso



Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel



Henry Winkler, Barry



Bowen Yang, Saturday Night Live



Drama dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları



Patricia Arquette, Severance



Julia Garner, Ozark



Jung Ho-yeon, Squid Game



Christina Ricci, Yellowjackets



Rhea Seehorn, Better Call Saul



J. Smith-Cameron, Succession



Sarah Snook, Succession



Sydney Sweeney, Euphoria



Drama dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları



Nicholas Braun, Succession



Billy Crudup, The Morning Show



Kieran Culkin, Succession



Park Hae-soo, Squid Game



Matthew Macfadyen, Succession



John Turturro, Severance



Christopher Walken, Severance



Oh Yeong-su, Squid Game



Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları:



Connie Britton, The White Lotus



Jennifer Coolidge, The White Lotus



Alexandra Daddario, The White Lotus



Kaitlyn Dever, Dopesick



Natasha Rothwell, The White Lotus



Sydney Sweeney, The White Lotus



Mare Winningham, Dopesick



Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları:



Murray Bartlett, The White Lotus



Jake Lacy, The White Lotus



Will Poulter, Dopesick



Seth Rogen, Pam & Tommy



Peter Sarsgaard, Dopesick



Michael Stuhlbarg, Dopesick



Steve Zahn, The White Lotus



En İyi Talk Şov adayları



Daily Show With Trevor Noah



Jimmy Kimmel Live



Last Week Tonight With John Oliver



Late Night With Seth Meyers



Late Show With Stephen Colbert



En İyi Realite Yarışma Programı



The Amazing Race



Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls



Nailed It



RuPaul’s Drag Race



Top Chef



The Voice