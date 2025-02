75. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu: Altın Ayı ödülü Drommer filminin

ANA YARIŞMA En İyi Film Altın Ayı: Drommer Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü: The Blue Trail Gümüş Ayı Jüri Ödülü: The Message En İyi Yönetmen Gümüş Ayı: Huo Meng/ Living the Land En İyi Performans Gümüş Ayı: Rose Byrne/If I Had Legs, I’d Kick You/ En İyi Yardımcı Performans Gümüş Ayı: Andrew Scott/Blue Moon En İyi Senaryo Gümüş Ayı: Kontinental '25/ Radu Jude Üstün Sanatsal Katkı için Gümüş Ayı: La Tour de Glace/ Lucile Hadzihalilovic

BERLINALE BELGESEL ÖDÜLÜ



En İyi Belgesel: Holding Liat/ Brandon Kramer



PERSPEKTİFLER



GWFF En İyi İlk Uzun Metraj: The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)/ Ernesto Martinez Bucio



BERLINALE KISALARI



Altın Ayı: Lloyd Wong, Unfinished/ Lesley Loksi Chan



Gümüş Ayı: Ordinary Life/ Yoriko Mizushiri