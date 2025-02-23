75. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu: Altın Ayı ödülü Drommer filminin

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 75. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale), dün gece düzenlenen ödül töreniyle sona verdi.

Altın Ayı ödülünün sahibi "Drommer" filmi oldu. Ödülü, Norveçli yönetmen ve senarist Dag Johan Haugerud ile filmin yapımcıları Yngve Saether ve Hege Hauff Hvattumo birlikte aldı.

Film, bir öğretmene yoğun duygular hisseden ve bunları yazdığı bir kişisel denemeye döken, tutkulu bir hayal gücüne sahip genç bir kızı konu alıyor.