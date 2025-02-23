75. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu: Altın Ayı ödülü Drommer filminin

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 75. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale), 22 Şubat'ta düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Festivalde "Altın Ayı" ödülünün sahibi Drommer filmi oldu.

75. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu: Altın Ayı ödülü Drommer filminin

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 75. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale), dün gece düzenlenen ödül töreniyle sona verdi.

Altın Ayı ödülünün sahibi "Drommer" filmi oldu. Ödülü, Norveçli yönetmen ve senarist Dag Johan Haugerud ile filmin yapımcıları Yngve Saether ve Hege Hauff Hvattumo birlikte aldı.

Film, bir öğretmene yoğun duygular hisseden ve bunları yazdığı bir kişisel denemeye döken, tutkulu bir hayal gücüne sahip genç bir kızı konu alıyor.

75. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu: Altın Ayı ödülü Drommer filminin - 1 Yönetmen Dag Johan Haugerud (sağda) ve filmin yapımcıları Yngve Saether ile Hege Hauff Hvattumo

Berlinale'de Gümüş Ayı Jüri Ödülü'nün sahibi "The Blue Trail" filmi oldu. Ödülü, yönetmen Gabriel Mascaro, Denise Weinberg ve Rodrigo Santoro ile aldı.

75. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu: Altın Ayı ödülü Drommer filminin - 2 Venezuelalı yönetmen Ivan Fund

Venezuelalı yönetmen Ivan Fund, "El mensaje" (The Message) filmiyle gümüş ayı jüri ödülü kazandı.

Yönetmen Huo Meng, en iyi yönetmen dalında Gümüş Ayı ödülü aldı.

75. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu: Altın Ayı ödülü Drommer filminin - 3 Oyuncu Rose Byrne

Oyuncu Rose Byrne, “If I Had Legs, I’d Kick You” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Rumen yönetmen Radu Jude, "Kontinental '25" filmiyle en iyi senaryo dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı.

75. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu: Altın Ayı ödülü Drommer filminin - 4 Rumen yönetmen Radu Jude

İşte 75. Berlinale'de kazananların tam listesi:

ANA YARIŞMA

En İyi Altın Ayı: Drommer

Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü: The Blue Trail

Gümüş Ayı Jüri Ödülü: The Message

En İyi Yönetmen Gümüş Ayı: Huo Meng/ Living the Land

En İyi Performans Gümüş Ayı: Rose Byrne/If I Had Legs, I’d Kick You/

En İyi Yardımcı Performans Gümüş Ayı: Andrew Scott/Blue Moon

En İyi Senaryo Gümüş Ayı: Kontinental '25/ Radu Jude

Üstün Sanatsal Katkı için Gümüş Ayı: La Tour de Glace/ Lucile Hadzihalilovic

75. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu: Altın Ayı ödülü Drommer filminin - 5

BERLINALE BELGESEL ÖDÜLÜ

En İyi Belgesel: Holding Liat/ Brandon Kramer

PERSPEKTİFLER

GWFF En İyi İlk Uzun Metraj: The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)/ Ernesto Martinez Bucio

BERLINALE KISALARI

Altın Ayı: Lloyd Wong, Unfinished/ Lesley Loksi Chan

Gümüş Ayı: Ordinary Life/ Yoriko Mizushiri

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