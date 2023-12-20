752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla zarar verdiler

752 yıllık Çifte Minareli Medrese, sprey boya ile yazılan yazılarla zarar gördü. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla zarar verdiler

'ta, 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan ve kentin simge eserlerinden biri olan Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla yazılar yazılıp, zarar verildi.

752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla zarar verdiler - 1

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, yapıya zarar veren 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla zarar verdiler - 2

Şüpheliler hakkında, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.

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