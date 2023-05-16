76. Cannes Film Festivali sinemaseverlerle buluşuyor (Hangi filmler yarışacak? Ne kadar sürecek)

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarışacağı ve 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali bugün başlıyor. Jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali'nde, aralarında Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminin de yer aldığı 21 film, Altın Palmiye için yarışacak. Açılış töreni bu akşam Fransız ve Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco'nun "Jeanne du Barry" filmiyle yapılacak festival, 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

Bu yıl, İsveçli yönetmen Östlund'un jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor. Östlund, 2017'de "Kare" ve geçen yıl TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmleri ile Altın Palmiye ödülü aldı.