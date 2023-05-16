76. Cannes Film Festivali sinemaseverlerle buluşuyor (Hangi filmler yarışacak? Ne kadar sürecek)

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarışacağı ve 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali bugün başlıyor. Jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali'nde, aralarında Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminin de yer aldığı 21 film, Altın Palmiye için yarışacak. Açılış töreni bu akşam Fransız ve Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco'nun "Jeanne du Barry" filmiyle yapılacak festival, 27 Mayıs'a kadar devam edecek.
Bu yıl, İsveçli yönetmen Östlund'un jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor. Östlund, 2017'de "Kare" ve geçen yıl TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmleri ile Altın Palmiye ödülü aldı.
21 FİLM ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞACAK
Nuri Bilge Ceylan'ın TRT yapımı filmi "Kuru Otlar Üstüne", Altın Palmiye için yarışan 21 filmin arasında yer alıyor. Ana yarışmada yarışacak filmler arasında, TRT ortak yapımları Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner'ın "Club Zero" ve İtalyan yönetmen Alice Rohrwacher'in "La Chimera" de bulunuyor.
FESTİVALİN IŞIKLARINI SÖNDÜRME TEHDİDİ
Fransa'da yürürlüğe giren emeklilik reformunun neden olduğu "siyasi krizin", Cannes Film Festivali'ne etkisi olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Reforma karşı çıkan Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, geçen ay, Cannes Film Festivali'nin elektriğini kesmekle tehdit etti.
Festival süresince Cannes kentine 120 bin kişinin gelmesi beklenirken, festival alanında 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı.
ALTIN PALMİYE'NİN YAPIMI 7 ZANAATKARIN 40 SAATİNİ ALIYOR
İlk olarak 1-20 Eylül 1939'da düzenlemesi planlanan Cannes Film Festivali, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle o yıl iptal edildi. Savaşın ardından ilk Cannes Film Festivali 1946'da düzenlendi, 1954'e kadar festivale katılan en iyi yönetmenlere festivalin "Büyük Ödül"ü takdim edildi. Festivalin sembolü haline gelen "Altın Palmiye" ödülü, ilk olarak 1955'te Amerikalı yönetmen Delbert Mann'ın "romantik drama" türündeki "Marty" isimli filmine verildi.
El yapımı olan 19 yapraklı Altın Palmiye, İsviçre'nin Cenevre kentinde ünlü saat ve mücevher üreticisi Chopard tarafından üretiliyor. 18 karatlık Altın Palmiye'nin yapımı, 7 zanaatkarın 40 saatini alıyor. Altın Palmiye ödülü, Cannes kentinin armasındaki palmiyeyi temsil ediyor.
Türkiye, ilk defa bu ödülü 1982'de Yılmaz Güney'in "Yol" filmiyle alırken, 2014 yılında da Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filmi Altın Palmiye'ye layık görüldü.
İki Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalde, Marvel evreninde Captain Marvel karakterine hayat veren ve "Room" (205) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Brie Larson jüri üyesi olacak. "There Will Be Blood" ve "Batman" filmleriyle tanınan ABD'li oyuncusu Paul Dano da Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olacak.
Diğer jüri üyeleri ise Faslı yönetmen Maryam Touzani, Fransız oyuncu Denis Ménochet, senarist ve yönetmen Rungano Nyoni, yazar Atiq Rahimi, yönetmen Damián Szifrón ve yönetmen Julia Ducournau olarak açıklandı.
FESTİVALİ SÜRESİNCE BÖLGEDE GÖSTERİLER YASAKLANDI
Alpes-Maritimes Valiliğince yayımlanan kararda festival süresince Cannes kentinin 120 bin kişiyi ağırlayacağı belirtildi. Kararda 16 Mayıs'tan 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar festivalin yapılacağı alanda gösteri düzenlemenin yasaklandığı kaydedildi.
Ülkede yürürlüğe giren emeklilik reformuna karşı olan Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, Cannes Film Festivali düzenlenirken elektriği kesme tehdidinde bulunmuştu. Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkaran reforma karşı ülke genelinde çok sayıda gösteri düzenleniyor.