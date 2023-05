76. Cannes Film Festivali sinemaseverlerle buluşuyor (Hangi filmler yarışacak? Ne kadar sürecek)

İki Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalde, Marvel evreninde Captain Marvel karakterine hayat veren ve "Room" (205) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Brie Larson jüri üyesi olacak. "There Will Be Blood" ve "Batman" filmleriyle tanınan ABD'li oyuncusu Paul Dano da Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olacak.



Diğer jüri üyeleri ise Faslı yönetmen Maryam Touzani, Fransız oyuncu Denis Ménochet, senarist ve yönetmen Rungano Nyoni, yazar Atiq Rahimi, yönetmen Damián Szifrón ve yönetmen Julia Ducournau olarak açıklandı.



FESTİVALİ SÜRESİNCE BÖLGEDE GÖSTERİLER YASAKLANDI

Alpes-Maritimes Valiliğince yayımlanan kararda festival süresince Cannes kentinin 120 bin kişiyi ağırlayacağı belirtildi. Kararda 16 Mayıs'tan 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar festivalin yapılacağı alanda gösteri düzenlemenin yasaklandığı kaydedildi.



Ülkede yürürlüğe giren emeklilik reformuna karşı olan Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, Cannes Film Festivali düzenlenirken elektriği kesme tehdidinde bulunmuştu. Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkaran reforma karşı ülke genelinde çok sayıda gösteri düzenleniyor.