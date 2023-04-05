76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Devlet Resim ve Heykel Yarışması, resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere, dört kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmanın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi.

76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira oldu

Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yarışması olan 76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması, bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithaf edildi.

Görsel sanatlar alanında eser veren sanatçıların desteklenerek, sanat dünyasına yeni eserlerin kazandırılmasının amaçlandığı yarışmanın başvuruları 10 Temmuz ile 11 Eylül arasında "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden çevrim içi olarak yapılacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine yönlendirilerek, başvurularını yapabilecek.

resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere, dört ayrı kategoride düzenlenecek.

25'ER BİN LİRA VERİLECEK

Yarışmanın para ödülü 420 bin lira olacak.

Resim yarışmasında 3, heykel yarışmasında 3, özgün baskı yarışmasında 3 ve seramik yarışmasında da 3 sanatçıya 25'er bin lira ve başarı belgesinin takdim edileceği yarışmada, sergilemeye layık görülen eserlerin sahipleri de 3'er bin lira para ödülü ve katılım belgesi alacak.

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