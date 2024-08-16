76. Emmy Ödülleri'nin sunucuları belli oldu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri'ni sunacak isimler açıklandı. Eugene Levy ve Dan Levy, 15 Eylül'de gerçekleşecek törenin sunuculuğunu üstlenecek.

Ünlü baba-oğul, 2020 yılında "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle Emmy ödülü kazanarak tarihe geçmişti.

İkili ayrıca, Emmy Ödülleri'ni birlikte sunan ilk baba-oğul olmuştu.