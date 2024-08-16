76. Emmy Ödülleri'nin sunucuları belli oldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 76'ncı Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu. Bu yıl en çok adaylık alan yapım "Shogun" oldu. 25 adaylık elde eden başarılı yapımı, 23 adaylıkla The Bear takip etti. Prestijli ödül törenini sunacak isimler açıklandı

76. Emmy Ödülleri'nin sunucuları belli oldu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek 'ni sunacak isimler açıklandı. Eugene Levy ve Dan Levy, 15 Eylül'de gerçekleşecek törenin sunuculuğunu üstlenecek.

Ünlü baba-oğul, 2020 yılında "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle Emmy ödülü kazanarak tarihe geçmişti.

İkili ayrıca, Emmy Ödülleri'ni birlikte sunan ilk baba-oğul olmuştu.

76. Emmy Ödülleri'nin sunucuları belli oldu - 1

ADAYLAR AÇIKLANDI

Yılın en iyi dizileri arasında gösterilen "Shogun" 25 adaylık kazanarak, 'ne damga vurdu. Jeremy Allen White'ın başrolünü üstlendiği The Bear dizisi ise 23 adaylık elde etti.

Geçtiğimiz yıl 10 Emmy ödülü kazanan dizinin yıldızları Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce ve Liza Colón-Zayas performanslarıyla Emmy Ödülleri'nde adaylığa layık görüldü.
Emmy Ödülleri 15 Eylül'de sahiplerini bulacak.

76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı

76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı

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