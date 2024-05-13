77. Cannes Film Festivali sinemaseverlerle buluşuyor

Fransa'da jüri başkanlığını Amerikalı oyuncu ve yazar Greta Gerwig’in üstlendiği 77. Cannes Film Festivali'nde 22 film, Altın Palmiye için yarışacak.

77. Cannes Film Festivali sinemaseverlerle buluşuyor

Amerikan sinemasının önde gelen oyuncularından Meryl Streep'in onur konuğu olacağı festivalin açılış töreni şehrindeki Grand Theatre Lumiere sahnesinde yarın yapılacak.

Bu yıl, oyuncu Gerwig'in jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor.

EBRU CEYLAN JÜRİDE

Festivalin ana yarışma jüri üyeleri arasında ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın eşi senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan da bulunuyor.

Ebru Ceylan Cannes Film Festivali'nin jürisinde

Ebru Ceylan Cannes Film Festivali'nin jürisinde

Haberi Görüntüle

Ayrıca jüride, Amerikalı oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı senarist ve yönetmen Nadine Labaki, İspanyol yönetmen, yapımcı ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan aktör Pierfrancesco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ile Fransız aktör ve yapımcı Omar Sy da yer alıyor.

77. Cannes Film Festivali sinemaseverlerle buluşuyor - 1

22 ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞACAK

Geçen yıl jüri başkanı Ruben Östlund tarafından Justine Triet'in "Bir Düşüşün Anatomisi" filmine verilen Altın Palmiye ödülü için bu yıl 22 film yarışacak.

Festivalin açılışı Quentin Dupieux'nün Fransız komedi filmi "İkinci Perde" (Le deuxieme Acte) ile yapılacak.

Festival kapsamında Fransız aktris, yönetmen, senarist ve yapımcı Judith Godreche'in cinsel şiddet mağdurlarının hikayelerine odaklandığı kısa metrajlı filmi de gösterilecek.

25 Mayıs'ta kadar sürecek festivalin kapanışında ödüller sahiplerini bulacak.

77. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

77. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

Haberi Görüntüle

GREV ÇAĞRISI AKSAKLIKLARA YOL AÇABİLİR

77. Festivali'nde sinema ve festival çalışanlarının grev çağrısı nedeniyle aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

çalışanlarının oluşturduğu "Ekranların Arkasındaki Yoksulluk" (Sous les Ecrans la Deche) kolektifi, geçen hafta hem festival çalışanlarını hem de diğer sinema çalışanlarını kapsayan "etkinliği sekteye uğratabilecek" grev çağrısında bulundu.

Festivali yönetimi de festival çalışanlarının yetersiz ücret ve işsizlik sigortasına ilişkin gerekçelerle yapmayı planladıkları grev hakkında, Hollywood haberleriyle tanınan Deadline sitesine açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "Film festivalleri için sözleşmeli olarak çalışan, Fransız işsizlik sigortası reformundan etkilenen ve sosyal haklarındaki düşüşle mücadele etmek zorunda kalan personelin karşılaştığı zorlukların farkında oldukları" belirtilerek, sorunun çözümüne yönelik diyaloglar kurmaya hazır oldukları kaydedildi.

Genel İş Sendikasının (CGT) Görsel-İşitsel ve Sinema Uzmanları kolu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, festival çalışanlarının planladıkları grevi desteklediklerini bildirdi.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...