77. Cannes Film Festivali sinemaseverlerle buluşuyor

Amerikan sinemasının önde gelen oyuncularından Meryl Streep'in onur konuğu olacağı festivalin açılış töreni Cannes şehrindeki Grand Theatre Lumiere sahnesinde yarın yapılacak.



Bu yıl, oyuncu Gerwig'in jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor.

EBRU CEYLAN JÜRİDE Festivalin ana yarışma jüri üyeleri arasında ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın eşi senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan da bulunuyor.



Ebru Ceylan Cannes Film Festivali'nin jürisinde Haberi Görüntüle

Ayrıca jüride, Amerikalı oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı senarist ve yönetmen Nadine Labaki, İspanyol yönetmen, yapımcı ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan aktör Pierfrancesco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ile Fransız aktör ve yapımcı Omar Sy da yer alıyor.

22 FİLM ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞACAK Geçen yıl jüri başkanı Ruben Östlund tarafından Justine Triet'in "Bir Düşüşün Anatomisi" filmine verilen Altın Palmiye ödülü için bu yıl 22 film yarışacak.



Festivalin açılışı Quentin Dupieux'nün Fransız komedi filmi "İkinci Perde" (Le deuxieme Acte) ile yapılacak.



Festival kapsamında Fransız aktris, yönetmen, senarist ve yapımcı Judith Godreche'in cinsel şiddet mağdurlarının hikayelerine odaklandığı kısa metrajlı filmi de gösterilecek.



25 Mayıs'ta kadar sürecek festivalin kapanışında ödüller sahiplerini bulacak.

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