78. Cannes Film Festivali seçkisine yeni filmler dahil edildi

Cannes Film Festivali bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Festival seçkisine yeni filmler dahil edildi.

78. Cannes Film Festivali seçkisine yeni filmler dahil edildi

Cannes Festivali için geri sayım başladı. Usta oyuncu Juliette Binoche, Cannes Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek. Fransız oyuncu, Cannes tarihinde festivale başkanlık yapan ikinci kadın olacak.

13-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalin seçkisi açıklandı. Festival programında Richard Linklater, Joachim Trier, Christopher McQuarrie ve Wes Anderson gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.

Festival seçkisine yeni filmler dahil edildi. Lynne Ramsay imzalı Die, My Love filmi 'nde gösterilecek. Filmde Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson başrollerde.

Kristen Stewart'ın yeni filmi The Chronology of Water ve Ethan Coen imzalı Honey Don't filmi de festivalde gösterilecek.

78. Cannes Film Festivali seçkisine yeni filmler dahil edildi - 1 Die, My Love (2025)

Seçkiye eklenen diğer filmler ise şöyle: Mother and Child, Love Me Tender, Un Poeta, O Riso E A Faca, Renai Saiban, Astin Sem Eftir Er, Magalhaes ve Le Roi Soleil.

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Scarlett Johansson hem oyuncu hem de yönetmen olarak Cannes'da

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