78. Cannes Film Festivali seçkisine yeni filmler dahil edildi

Kristen Stewart'ın yeni filmi The Chronology of Water ve Ethan Coen imzalı Honey Don't filmi de festivalde gösterilecek.

Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Usta oyuncu Juliette Binoche, Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek. Fransız oyuncu, Cannes tarihinde festivale başkanlık yapan ikinci kadın olacak. 13-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalin seçkisi açıklandı. Festival programında Richard Linklater, Joachim Trier, Christopher McQuarrie ve Wes Anderson gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.

Seçkiye eklenen diğer filmler ise şöyle: Mother and Child, Love Me Tender, Un Poeta, O Riso E A Faca, Renai Saiban, Astin Sem Eftir Er, Magalhaes ve Le Roi Soleil.

