7 Kocalı Hürmüz müzikali sanatseverlerle buluşacak

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, temsil yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Türk sinemasında 200'e yakın filmin senaryosuna imza atan yazar Sadık Şendil'in metinlerini kaleme aldığı, Attila Özdemiroğlu'nun bestelerini yaptığı, Sevgi Sanlı'nın şarkı sözlerini yazdığı müzikal, orijinal metinlere ve müziklere sadık kalınarak modernize edildi.



Antalya DOB sanatçılarının uzun çalışma sürecinin ardından sahneye taşınan ve müzikleri Antalya DOB Orkestra Şefi Ömer Yöndem tarafından yeniden düzenlenen müzikalin rejisörlüğünü Mehmet Fatih Şanal üstleniyor. Müzikalin koreografisi Özgür Adam İnanç, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, dekor tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.



Eserde Antalya DOB orkestrası, solistleri, korosu ve balesini orkestra şefi Ömer Yöndem yönetirken, koro şefiğini Mahir Seyrek yapıyor. Biletleri haftalar öncesinden tükenen eserin başkemancısı ise orkestra sanatçısı Demet Emen olacak.



İstanbul'un Taşkasap semtinde 19. yüzyılda erkek egemen toplumda ayakları üzerinde durmanın bir yolunu arayan Hürmüz'ün hikayesini anlatan eserde, "Hürmüz" rolünü Sema Çavuşoğlu, "Hikaye Anlatıcı"yı Fatih Şanal, "Doktor"u D. Emre Akyurt, "Kadı"yı Toygarhan Atuner, "Ömer"i M. Yusuf Yıldız, "Berber"i Ercan Hüseyin Uğur, "Hızır Reis"i Mustafa Özşamlı, "Hallaç Rüstem"i Engin Yaman, "Bekçi Memo"yu Erdi Can Aybaş, "Ali"yi Erman Baba, "Safinaz"ı Semiha Derya Boran, "Havva"yı Pınar Tekol, "Anne"yi Tuğçe Oğuzülgen, "Rukiye"yi Oya Vural ve "Nuriye"yi Özsu Özgür Deveci canlandıracak.

