"8. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"ne başvurular başladı

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı. Yarışma kapsamında 2022'de yayımlanmış bir şiir kitabı ile romana “Attila İlhan Edebiyat Ödülü”, ayrıca yine geçen yıl yayımlanan bir ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek.

Şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attila İlhan'ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya başvurular, 17 Haziran'a kadar devam edecek. Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan'ın üstlendiği yarışmanın iki jürisi bulunuyor.



JÜRİDE YER ALAN İSİMLER



Başkanlığını Mehmet Eroğlu'nun üstlendiği roman seçici kurulunun üyeleri arasında Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan yer alıyor. Şiir seçici kurulu ise Metin Celal başkanlığında, A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aile adına Kerem Alışık'tan oluşuyor.

