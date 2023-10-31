8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin ana jürisi açıklandı

Atlas Sineması'nda 16 Kasım'da gerçekleştirilecek kapanış töreninde, birinciliği elde eden yapımların sahiplerine ödülleri takdim edilecek. Festivalde, kısa film gösterimlerinin yanı sıra birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek plan masa buluşmaları, atölye ve panellerin yapılacak, sinema temalı bir kitap basılarak takipçilerle paylaşılacak.



Film gösterimleri Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.