8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin gösterim programı açıklandı

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, sinemaseverlere zengin bir gösterim programı sunuyor. Tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz olarak, kontenjan sınırlı gerçekleşeceği festivalin açılışı, 9 Kasım saat 20.00'de Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.



Festivalin ilk kısa film gösterimi ve yönetmenleriyle söyleşisi 10 Kasım’da AKM Yeşilçam Sineması'nda saat 11.00'de yapılacak. Aynı gün ikinci kısa film seçkisi ise 15.30'da sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamındaki ilk ustalık sınıfı etkinliği ise 10 Kasım'da AKM Yeşilçam Sineması'nda sanat yönetmenliği üzerine Natali Yeres'in katılımı ile olacak. Etkinliğin moderatörlüğünü ise gazeteci Ali Demirtaş üstlenecek.



SİNEMADA YAPAY ZEKA TARTIŞMAYA AÇILACAK



Festival kapsamında 11 Kasım'da, İsmail Hakkı Hafız'ın konuk olduğu "Sesimi duyan var mı? (Filmde Ses Tasarımı)" başlıklı bir atölye çalışması saat 14.00'te, "Sinemada Bir Ruh Macerası: Ayşe Şasa" başlığıyla, Tuba Deniz'in moderatörlüğünde, Adem Taşkıran ile Aşkın Yıldız'ın katılımıyla saat 18.30'da düzenlenecek. AKM Yeşilçam Sineması'nda 12 Kasım'da ise "Başlangıç mı, son mu: Sinemada Yapay Zekâ" başlıklı panel, yönetmen Abdulhamit Güler'in moderatörlüğünde Hamit Coşkun ve Dr. Ferhat Zengin’in katılımıyla yapılacak.



"Sahibinden Proje (Filmimi Nasıl Satarım)" başlıklı atölye 13 Kasım'da, "Ustalarla Gençler Buluşuyor: Maksat Muhabbet" ve "Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Sineması" etkinlikleri 14 Kasım'da gerçekleştirilecek. Festivalin kapanışı ve ödül töreni ise 16 Kasım saat 20.00'de Atlas Sineması'nda olacak.

