8. Kitap Fuarı yarın Üsküdar'da açılacak

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Fuarı yarın 12.00'de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak. Fuarın tarihçi, yazar, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla açılacağı belirtilen açıklamada, organizasyon kapsamında kültür-sanat, tarih, bilim ve kitap dünyasının önemli isimleri konuk edilecek. Ortaylı açılışın ardından "Tarih Boyunca Üsküdar" konulu söyleşi yapacak.



120 yayın evi ile 500 yazarın katılımıyla 840 sempozyum ve etkinliğin yapılacağı fuarın en güzel fotoğrafını çeken ziyaretçi sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Prof. Dr. Ortaylı’nın onur yazarı olduğu fuara konuk olacak yazarlar arasında Mim Kemal Öke’den Beşir Ayvazoğlu’na, İskender Pala’dan Nabi Avcı’ya onlarca yazar ve ünlü isim yer alıyor.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Kitap Fuarı yarın Üsküdar'da kitapseverlerle buluşacak. Fuar 7 Mayıs'ta sona erecek.

