8. Uluslararası Ankara Kukla Festivali 15 Ekim'de başlayacak

Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) ile Tiyatro Tempo'nun iş birliğinde hazırlanan 8. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, 15-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.



Kukla sanatının Türkiye'de daha fazla tanınması, yaygınlaşması ve gelişmesine katkı sağlaması hedeflenen festivalde, kukla göstericileri çeşitli tekniklerle hazırladıkları oyunları izleyiciyle buluşturacak.



KUKSADER Başkanı Haluk Yüce, kuklanın sadece çocuklar için oynanan bir etkinlik olmadığını belirterek, festivali "Kukla yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de" sloganıyla düzenlediklerini dile getirdi.



Yüce "Dernek olarak, Türkiye'de kuklanın hak ettiği yere kavuşması için böyle bir festival başlattık. Katıldığımız uluslararası festivallerde izlediğimiz değerli oyunların Türkiye'de de görülmesini arzu ettik" dedi.



Türklerin sahip olduğu Karagöz gölge oyunu geleneğinin gelişerek sürdüğünü anlatan Yüce, diğer kukla alanlarında bu gelişimin çok fazla görülemediğini ve festival sayesinde bu gelişime katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"6 ÜLKEDEN EKİPLER GELECEK"



Festival Direktörü Marina Yüce ise festivale katılmak için 31 ülkeden başvuru aldıklarını belirtti.



Seçici kurulun önce 11 ülkeyi, daha sonra 9 ülkeyi seçtiğini aktaran Yüce, "Ancak ekonomik nedenlerden dolayı 3 ülke katılmayacağını söyledi. Dolayısıyla şu anda Norveç, Rusya, Kazakistan, Bulgaristan, İsrail, İtalya ve Türkiye'den ekipler var. 15-23 Ekim tarihlerinde birçok kukla tekniğiyle gösteriler sunulacak" diye konuştu.



Gösterilerin ağırlıklı olarak Tiyatro Tempo'da gerçekleştirileceğini kaydeden Yüce, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında da 4 oyunun sergileneceği bilgisini verdi.

