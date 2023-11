8 yıl sonra oyunculuğa geri dönen Meg Ryan gişede beklentiyi karşılayamadı

Harry Sally ile Tanışınca (When Harry Met Sally), Sevginin Bağladıkları (Sleepless in Seattle), Mesajınız Var (You’ve Got Mail), Fransız Öpücüğü (French Kiss) gibi hafızalara kazınan romantik komedilerin ünlü oyuncusu Meg Ryan, son olarak 8 yıl önce bir filmde (Ithaca) rol almıştı.

Uzun süredir yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla konuşulan ünlü oyuncu, 20 yıldan daha uzun bir sonra ilk kez bir romedi komedi filminde rol aldı. Ryan aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstleniyor.

X-Files dizisiyle tanınan David Duchovny ile "What Happens Later?" adlı filmde başrolleri paylaşan oyuncu “Büyük bir ara verdim çünkü bir insan olarak deneyimimi geliştirmek istediğim pek çok başka alan olduğunu hissettim" demişti.