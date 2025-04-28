82. Venedik Film Festivali’nin jüri başkanı Alexander Payne oldu

27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 82. Venedik Film Festivali' için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

"The Descendants", "Nebraska" ve "About Schmidt" gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü yönetmen Alexander Payne, jüri başkanlığı için seçildi.

Venedik Film Festivali'nin sanat yönetmeni Alberto Barbera, Payne için; sinemaya olan tutkusuyla sinemacı ve sinemaseverler topluluğuna hitap eden ideal bir isim dedi ve ekledi:

"Filmleri birbirleriyle kıyaslama konusunda bir sinemacının ikilemini yaşasam da, Venedik Film Festivali'nin filmi bir sanat formu olarak yüksek sesle kutladığı yaklaşık 100 yıllık geçmişine saygı duyuyorum. Daha heyecanlı olamazdım."