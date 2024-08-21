85 yaşındaki Ian McKellen: Oyunculuk yapmak için çok yaşlı değilim

Aktör, "Kendime oyunculuk yapmak için çok yaşlı olmadığımı söylemem lazım. Sadece bir kazaydı. Bilincimi kaybetmedim, başım dönmedi ama sahneye geri dönemedim ve onlar bensiz devam ettiler" dedi.

McKellen, "Dışarı çıkmaktan kaçınıyorum çünkü biri bana çarpabilir diye endişeleniyorum ve vücudumun aldığı sarsıntı nedeniyle omuzlarımda dayanılmaz bir ağrı var. Ancak Falstaff için giydiğim kostüm kaburgalarımı ve diğer eklemlerimi kurtardı, bu yüzden kendimi şanslı sayıyorum" dedi.

Oyuncu "O düşüşü sayısız kez yeniden yaşamış gibi hissediyorum. Korkunçtu. Bir şeyin sonu olduğunu düşündüm. Çok üzücüydü. Bu son, benim ölümüm anlamına gelmiyordu, ancak oyundaki katılımımın sonu gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

McKellen, düşüşten birkaç gün sonra sahneye geri dönmek istediğini belirten bir açıklama yapmış olsa da sağlık durumu nedeniyle oyunu bırakmak zorunda kaldı.