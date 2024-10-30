9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin programı açıklandı

Bu yıl 2-9 Kasım'da gerçekleştirilecek "9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nin etkinlik programı belli oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen festivalin etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılacak.



Festivalde Mehmet Güreli, Gökhan Kırdar, Sennur Nogaylar ve Gülsen Tuncer gibi birçok usta isim sinemaseverlerle bir araya gelecek.



Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra ustalık sınıfları, atölyeler, söyleşiler, paneller ve özel etkinlikler de yapılacak.



MEHMET GÜRELİ USTALIK SINIFINA KATILACAK



Festivalin açılış töreni, 2 Kasım'da Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek. Yönetmen, yazar, müzisyen ve ressam Mehmet Güreli, 3 Kasım'da AKM Yeşilçam Sineması'nda, "Disiplinler Arasında Sinema" başlıklı ustalık sınıfında sinemaseverlerle bir araya gelecek. Etkinliği gazeteci ve film yapımcısı Ali Demirtaş yönetecek.



AKM Yeşilçam Sineması'nda 4 Kasım'da oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün katılımıyla oyunculuk atölyesi düzenlenecek.



Usta sanatçı Gökhan Kırdar, 5 Kasım'da, AKM Yeşilçam Sineması'nda "Film Müziği Besteciliği" başlıklı etkinliğe katılacak.



Mehmet Sindel, 6 Kasım'da AKM Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle bir araya gelerek, "Matrix" filminin okumasını yapacak, ardından filmlerin nasıl izlenip okunacağına dair bilgileri sinemaseverlerle paylaşacak.

