9. Uluslararası Ankara Kukla Festivali yarın başlıyor

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde Türkiye'nin yanı sıra 7 ülkeden kukla sanatçıları tarafından 12'si çocuklara yönelik 16 oyun sahnelenecek.



Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) ile Tiyatro Tempo'nun işbirliğinde hazırlanan festival, Bulgaristan'ın Varna Devlet Kukla Tiyatrosu'nun yarın sergileyeceği "Orakçılar" oyunuyla başlayacak.

Festivalde, Bulgaristan, Almanya, Güney Afrika, Gürcistan, İran, İspanya, Rusya ve Türkiye'den kukla sanatçıları, 12'si çocuk ve gençlere, 4'ü ise yetişkinlere yönelik olmak üzere 16 oyunu izleyicilerle buluşturacak.



Kukla sanatının Türkiye'de daha fazla tanınması, yaygınlaşması ve gelişmesine katkı sağlaması hedeflenen festivalde, kukla sanatının gücü ve anlatım zenginliğine ilişkin seminer, söyleşi ve atölyeler de düzenlenecek.