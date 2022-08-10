90’lar Partisi Yapı Kredi bomontiada Avlu’da

Yapı Kredi bomontiada 13 Ağustos Cumartesi akşamı Avlu’da, yıllardır yaptığı 90’lar içerikli radyo-televizyon programları ve partileri ile tam bir 90’lı yıllar tutkunu olan Cihan Hatipoğlu’nu ağırlayacak. Kral Pop Radyo işbirliği ile düzenlenen 90’lar Partisi’nde; unutulmaz şarkılar, hatıralar ve özel şovlarla 90’lı yıllar esintisi yaşanacak.



“Biz de 90’lar Çocuğuyuz” sloganlı partiye katılım ücretsiz, eğlencenin tadını çıkartmak için 90’lar kostümü giymek de serbest.

90’lar Partisi'nde saat 20.00'de DJ Erman Gündüz, 21.00'de de Cihan Hatipoğlu sahne alacak.