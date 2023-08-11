90'lar şarkılarına ilgi neden bu kadar arttı?

-Menajerle de çalışmıyorsunuz…



Uzun bir zamandır menajerle de çalışmıyorum. Biraz kontrol manyaklığı diyebiliriz (gülüyor). Biraz kötü deneyimlerim de oldu geçmişte. Kolay kolay güvenip kendimi teslim edemiyorum kimseye. Ne kadar başarılı, uyumlu olsa da bir başka insanın sizi sizin gibi temsil edebilmesi pek mümkün gelmiyor bana. Çok hâkim olması lazım, çok iyi tanıması lazım. Nerede ne söyleyip söylemeyeceğinizi ne yapıp yapmayacağınızı çok iyi bilmesi lazım. Ben de dedim ki olduğu kadar yani, elimden geldiği kadar geri dönüş yaparım. Elimden geldiğince aktif tutmaya çalışıyorum. Ama bilsinler ki DM’den yazıştığımızda yazan kişi benim yani.



“EN BÜYÜK ŞANSIM ÇOK DÜZGÜN İNSANLARLA ÇALIŞMAKMIŞ”



-Peki bugünden o zamanki Hazal’a baksanız ne dersiniz? Bir tavsiyeniz olur mu?



Ah canım benim derim (gülüyor). Ne kadar safmışsın, ne kadar dünyadan bir habermişsin, müzikte de ne olmak istediğin oturmamış henüz, ama Allah’tan sağlam ellere düşmüşsün de sana doğru bir kıyafet biçmişler. Ben ne tam okullu, ne tam alaylı olamadan girdim. Ama çok doğru insanlarla çalıştım. ‘Klip Müzik’ şirketinden çıkmıştı ilk albümüm. Konservatuvarda da öğrenciydim. Harçlığımı çıkarmak için ve sahnenin güzelliğini yaşamak için, küçük bir barda sahneye çıkmaya başlamıştım. Sahnenin 4’üncğü ya da 6’ıncı ayıydı. Çok kıymetli büyüğümüz Süha Özgermi, milli çapkın diye anılan (gülüyor), bizim müşterilerimizdendi. Beni yanına çağırttı bir gün. Ben çok tedirgin oldum, ne işi olabilir ki milli çapkın diye anılan bir insanın benimle dedim. Bir iki hafta falan kaçtım. Meğer çok yakın arkadaşı Raks firmasının eski genel müdürü Ali Keleş yeni bir şirketin başına geçmiş, Klip Müzik Yapım’ın. Ebru Gündeş’in, Bendeniz’in ilk albümlerinin yapımında Neşe hanımla birlikte beraber yürümüşler. İşi çok iyi bilen bir insan. Şirketin müzik koordinatörü de Burhan Şeşen. Onlar dinledi beni. Beğendiler. Bir iki hafta içinde sözleşmeler imzalandı. Ben o sözleşmeleri okumadım bile düşünün yani. Çok şükür, çok doğru insanlarla çalışmışım. Prodüktörlüğümü Seda Akay yapmıştı. Pek çok beste Bülent Özdemir’e aitti. Ercan Saatçi, Yıldız Tilbe, Bora Öztoprak, Toygar Işıklı gibi pek çok isimle çalıştık ilk albümde. Güzel insanlarla çalıştım. Sadece müzik odaklı, yaratıcı insanlarla çalıştım. Bu da çok büyük şans.



Peki 90’lardan aklınızda hangi şarkı kaldı desek ne dersiniz?



Keşke ben söyleseydim dediğim şarkılardan biri olabilir o zaman bu. Arnavut Kaldırımı olabilir. Hem klibi, hem müzikal yapısı, hem de Demet’in sesini çok seviyorum.



"Sevdalım" albümüyle unutulmazlar arasında yerini alan Hazal'ın konuk oduğu bölümünü kaçıranlar podcast kayıtlarını dinleyebilir.

HAZAL BÖLÜMÜ PODCAST'İ (TIKLA-DİNLE)