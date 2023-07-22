90'ların ünlü ismi Ah Canım Ahmet şimdi ne yapıyor?

- Evet, klip yayınlandı ve inanılmaz bir çıkış oldu sizin için. İlk tepkiler nasıldı, ne diyorlardı size?



İkiye ayrılıyordu tepkiler. Ya çok seviyorlardı ya da kafası karışanlar, "Acaba ne demek istiyordu?", "O klipteki balık ne?", "Pozitif düşünceler kazanır ne demek?" diyorlardı. Aslında çok ezber bozan bir albümdü. Belki de Türk müzik tarihinde kişisel gelişimi şarklı sözlerine aktararak, buna yüksek anlamlar yükleyerek ifade eden ender isimlerden biriyimdir. Dolayısıyla bu tuhaf geldi. Sonra tuhaf gelen şeylerden biri, deri kıyafetler içinde genç bir adam, melez, aksesuarlar, şapkalar, küpeler, bastonlar, bu da aslında alıştıkları temiz aile çocuğu imajından beni bir anda farklı bir yere koydu. Orada kafası karışan kesim biraz zamana ihtiyaç duydu. Onlar zaman içerisinde dinleyerek ve anlayarak, beni daha çok sevdiler. Hatta oradan çok seven bir hayran grubu dahil oldu kariyerime. İnsan kazanan her şey kazanır sayılır ya. Bende son derece pozitif ve iyi gelişti gerçekten bu durum.



“YAŞAMAK, MUTLU OLMAK BİR SANAT”



-Şarkılarınızda verdiğiniz mesajlarda da, röportajlarınızda yaptığınız açıklamalarda da "pozitif olmanın, hayata olumlu bakmanın, hatta olumlamalar yapmanın" önemine vurgu yapıyorsunuz. Gerçekten bu pozitif bakış açısı hayatınızı pozitif etkiledi mi?



Etkiledi. Çünkü biz yaradılıştan, Allah'ın bizi yarattığı yaradılıştan saf enerjiyiz. Sevgi enerjisi ve diğer pozitif tüm güzel enerjileri taşıyoruz. Fakat insanoğlunun hayatı ve dünyayı yaşanmaz hale getirmesi sonucu bu enerji bozuluyor ve insanlar kötülükler, hayal kırıklıkları yaşıyor bu süreçte. O enerjiden çıkıyorlar ve bu kötü enerjiye giriyorlar. Bu döngü içerisinde yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Herkesin bu konudaki dinamikleri, nedenleri, sebepleri farklı. Ama sonuç aynı.

Bu şekilde bir hayat yaşamanın çok acılı, sancılı ve sonucunda yaşanmaya değmez bir hayat olduğundan çok emindim ve olumlamak, Allah'ın bize verdiği o pozitif iyi enerjiyi güzelliği, pozitif olguları, her şeyi hayatımıza dahil edip yaşamak, bize yaşanır, mutlu bir hayat yaratıyor. Yaşamak, mutlu olmak bir sanat. Dolayısıyla benim tüm şarkı sözlerimdeki ana yapı bunun üzerine kurulu. Bunun için de ihtiyacımız olan bir şey vardı. Yüksek farkındalık bilinci. Ben kendi bilinç seviyemi naçizane müziğimle aktarmaya çalıştım. Benim hikayem, bir başarı hikayesi. Çünkü kendine benzemeyen, kendine benzemeyeni dışlayan bir toplumu, büyük ölçüde tabanca, yani yüzbinlerce albüm satarak, insanların binlerce, onbinlercesi konserlerime gelerek buna dahil oldular. Bunu başarmış olmaktan büyük haz duyuyorum. Tabii bunu, yüksek standartlarda devam ettirmek, o çok ayrı bir konu.



“90’LARDA ŞARKILARIMIZLA ÜLKENİN YAŞAM ENERJİSİNİ YÜKSELTTİK”



- O zaman bir albüm yapma zorunluluğu vardı yanılmıyorsam. Ama şu an bir tek şarkıyla çıkış yapılabiliyor. Bir de müzikte kullanılan teknolojileri de bu işin içine katarsak o zamanla bu zamanı kıyaslayın desek ne dersiniz?



Bütün olarak baktığımızda, zorlukları ve kolaylıkları vardı o dönemin. 2000’li yıllardan sonraki süreçte müzik sektöründe ve hayatımızda çok değişimler gerçekleşti. Bu değişimler sonucunda da bugün dijital dünyanın içinde iletişim ne kadar hızlıysa kendi içinde zorlukları da var. Kolaylıklar ne kadar fazlaysa, zorluklar o kadar çok. 90’larda iyi şarkı yazmak, iyi kompozisyon yapmak, iyi yorumlamak, enstrümanistlerin enstrümanlarını iyi çalmaları, yüksek performanslı kayıtlar yapmak gerekiyordu. Çünkü 90’larda analog kayıt vardı. Analog kayıtlar kanal kanal kayıt ediliyor ve şarkı söyleyen insanların, müzisyenlerin ikinci bir kez okuma şansı yoktu. Yani bant çalıştığında siz şarkıyı söylediğinizde ya da müzisyen gitarını çalıyorsa, bütün tuşelerini temiz, aynı volümde, duygusunu koruyarak çaldı ya da söyledi. Bu da çok yüksek bir dikkat, yetenek demekti.

Analog çağda müzisyenlerin her şeyleriyle çok iyi olmaları gerekiyordu. Öyleydik de. Orada çok iyi şarkılar üretildi. Aranjeler, çok iyi şarkı sözü yazarları ortaya çıktı. Şehrazat, rahmetli Aysel Gürel muazzam güzel hikayeler yazdılar. Tabii bu isimlerin daha öncesi de var. Ülkemizde müzik tarihinde en beğendiğim söz yazarlarından biri Fikret Şeneş hanımdır, muazzam bir değerdir Türkçe sözlü müzikte. Ajda Pekkan’ın şarkılarını, Ajda Pekkan’ı yaratan kadındır, diye düşünüyorum ben. Eğer o sözleri yazamasaydı belki Ajda Pekkan’dan hiç haberimiz olmayacaktı.

Türkçeyi bu kadar modern ele alan, yazan 90’larda da önemli isimler vardı. Bunlardan biri Zeynep Talu’dur. Bu arkadaşlarımız ve ben de dahil kullandığımız dilde kendimize ait bir dünyamız var. Çünkü kendi içimizde bir dünyamız var. Bu olmasa zaten yeni bir şey çıkmaz. Tüm bu insanların kullandıkları dil şarkı sözlerine yansıdı ve muazzam iyiydi ve çok güçlü bir çekim gücü yarattı. Ben yurt dışından gelen bir insandım, bizim genç enerjimizle beslendi ülkemizin müziği ve ülkemiz. Dolayısıyla bayağı yüksek bir enerjiyle çıktık, yaşam enerjisini bayağı yükselttik.

