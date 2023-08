92. İzmir Enternasyonal Fuarı “Gençlik” temasıyla kapılarını açıyor

İZMİR İŞ GÜNLERİ 6-7 EYLÜL’DE



İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, 9. İzmir İş Günleri “Sürdürülebilir Tekstil” temasıyla çevrimiçi olarak farklı ülkelerden konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen İzmir İş Günleri, 6-7 Eylül 2023 tarihlerinde, İzmir Sanatta kurulacak stüdyolardan çevrimiçi olarak yapılacak. İzmir İş Günleri’nde, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Uluslararası Tekstil Bienali” de göz önünde bulundurularak, “Sürdürebilir Tekstil Ticareti” ekseninde paneller gerçekleştirilecek. Türkiye için uluslararası ticaret platformu niteliğinde olan bu organizasyon ile İzmir Enternasyonal Fuarı, 100 yıla yaklaşan ticari misyonunu yerine getirerek katılımcılara yeni ticaret kapıları açıyor.



KONSERLER YAPILACAK



Fuar boyunca, onlarca konser, tiyatro, yarışma gibi birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, eylül akşamlarında keyif dolu anlar yaşamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da Fuar konserlerinde buluşacak. Bu yıl İzmir’in Kurtuluşu’nun 101. yılının coşkusu da İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yaşanacak. Fuar’ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri’nde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alırken Kültürpark 3 No’lu Hol önünde yer alan alternatif sahnede ise rock ve rap müziğin genç, sevilen isimleri fuar ziyaretçileriyle buluşacak. Fuar klasiği haline gelen Mogambo Geceleri’nde de İzmirliler doyasıya eğlenecek.



Bu yıl özel olarak hazırlanan gençlik alanında ise gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, ünlü sporcuların söyleşileri, sokak basketbolu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.



Bilişim ve girişimciliğe yatırım yapan ve bu kapsamda birçok etkinlik düzenleyen İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da oyun dünyasının önemli etkinlikleri ile yapay zeka temalı çeşitli birçok programa ev sahipliği yapacak. Sinema dünyasının vazgeçilmezi olan “Sinema Burada” ise bu yılın temasına paralel olarak “Gençlik” temalı filmleriyle İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sinemanın değerli örneklerinden oluşan filmler, sanatseverlerle buluşacak.



Fuar’da; teknoloji, kültür, sanat ve eğlenceye kadar her kesimden her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Çocuklar için İzelman Fuar Çocuk Kulübü, İzmir Çocuk Sahnesi, çocuk tiyatrosu, canlı heykel, pantomim, palyaço gösterileri, masal anlatımı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Yarışmacılara İzmir ile ilgili soruların yöneltileceği Bilgi Yarışması ile fuarın dört bir yanındaki farklı programlar ve gezici etkinlikler de ziyaretçilere keyifli, eğlenceli günler geçirtecek.



