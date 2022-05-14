95. kez düzenlenecek Oscar'ın 2023 tarihi açıklandı

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin yaptığı açıklamaya göre 95. Oscar Ödülleri 12 Mart 2023'te gerçekleşecek.



Oscar 2023 için genel giriş kategorileri için son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlendi. Ön oylama 12 Aralık'ta başlayacak ve kısa listeler 21 Aralık'ta ilan edilecek.



TARİHLERİN TAM LİSTESİ



Genel giriş kategorileri son teslim tarihi: 15 Kasım 2022

Ön oylama: 12-15 Aralık 2022

Oscar kısa listeleri duyurusu: 21 Aralık 2022

Uygunluk süresi sona eriş: 31 Aralık 2022

Adaylık oylaması: 12-17 Ocak 2023

Oscar adayları duyurusu: 24 Ocak 2023

Final oylaması: 2-7 Mart 2023

95. Oscar Ödülleri: 12 Mart 2023