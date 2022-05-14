95. kez düzenlenecek Oscar'ın 2023 tarihi açıklandı

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre 95. Oscar Ödülleri'nin 12 Mart 2023'te düzenleneceğini duyuruldu.

95. kez düzenlenecek Oscar'ın 2023 tarihi açıklandı

Haberler 14.05.2022 - 15:51

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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin yaptığı açıklamaya göre 95. Ödülleri 12 Mart 2023'te gerçekleşecek.

Oscar 2023 için genel giriş kategorileri için son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlendi. Ön oylama 12 Aralık'ta başlayacak ve kısa listeler 21 Aralık'ta ilan edilecek.

TARİHLERİN TAM LİSTESİ

Genel giriş kategorileri son teslim tarihi: 15 Kasım 2022
Ön oylama: 12-15 Aralık 2022 
Oscar kısa listeleri duyurusu: 21 Aralık 2022
Uygunluk süresi sona eriş: 31 Aralık 2022
Adaylık oylaması: 12-17 Ocak 2023
Oscar adayları duyurusu: 24 Ocak 2023
Final oylaması: 2-7 Mart 2023 
95. Oscar Ödülleri: 12 Mart 2023

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