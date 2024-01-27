"A Complete Unknown" filminde Cumberbatch'in yerini Edward Norton aldı

1965 yılında ilk kez elektro gitarla performans sergilemeye başlayarak müzik dünyasını sarsan genç Bob Dylan'ı konu alan "A Complete Unknown" filminin hazırlıkları devam ediyor.

Filmin senaryosunu Jay Cocks kaleme alırken; yönetmen koltuğunda James Mangold oturuyor.

Çekimler bu yaz New York'ta başlayacak olan A Complete Unknown filminde rol alması beklenen Benedict Cumberbatch, çalışma takvimindeki çakışmalar ve zamanlama sorunları nedeniyle projeden çıkmak zorunda kaldı.