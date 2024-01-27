"A Complete Unknown" filminde Cumberbatch'in yerini Edward Norton aldı

James Mangold imzalı Bob Dylan biyografisi "A Complete Unknown" filminde Benedict Cumberbatch'in yerini Edward Norton aldı. Norton, yapımda Pete Seeger'ı canlandıracak.

"A Complete Unknown" filminde Cumberbatch'in yerini Edward Norton aldı

1965 yılında ilk kez elektro gitarla performans sergilemeye başlayarak müzik dünyasını sarsan genç Bob Dylan'ı konu alan "A Complete Unknown" filminin hazırlıkları devam ediyor.

Filmin senaryosunu Jay Cocks kaleme alırken; yönetmen koltuğunda James Mangold oturuyor.

Çekimler bu yaz New York'ta başlayacak olan A Complete Unknown filminde rol alması beklenen , çalışma takvimindeki çakışmalar ve zamanlama sorunları nedeniyle projeden çıkmak zorunda kaldı.

"A Complete Unknown" filminde Cumberbatch'in yerini Edward Norton aldı - 1

NORTON KADRODA

Cumberbatch'in yerini Edward Norton'ın aldığı ortaya çıktı. Ünlü aktör filmde; Pete Seeger karakterine hayat verecek.

Bob Dylan ile Pete Seeger'ın yolları 1965 Newport Halk Festivali'nde kesişti. Akustikten elektriğe geçişiyle ilgili eleştirilerle karşı karşıya kalan Dylan, Seeger'ı idol olarak görüyordu.

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