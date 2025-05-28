Aaron Taylor-Johnson en güçlü James Bond adayı

Daniel Craig'in ardından ikonik "James Bond" rolünü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı yeni Bond olacağı iddialarıyla gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a rolün teklif edildiği açıklanmıştı.

Sosyal medyada artan söylentiler ise 34 yaşındaki oyuncunun bu rolü kabul ettiğini doğrular nitelikte olsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.