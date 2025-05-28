Aaron Taylor-Johnson en güçlü Yeni James Bond adayı
Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından yeni 007'nin İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson olacağı düşünülüyor.
Daniel Craig'in ardından ikonik "James Bond" rolünü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı yeni Bond olacağı iddialarıyla gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a rolün teklif edildiği açıklanmıştı.
Sosyal medyada artan söylentiler ise 34 yaşındaki oyuncunun bu rolü kabul ettiğini doğrular nitelikte olsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İngiliz aktör, ünlü saat markası Omega'nın yüzü oldu. 1995 yapımı Golden Eye (Altın Göz) filminden beri James Bond karakterinin resmi saati de aynı marka. İngiliz aktörün marka yüzü olmasıyla birlikte yeni James Bond olmaya bir adım daha yaklaştığı düşünülüyor.
"İLTİFAT OLARAK KABUL EDİYORUM"
Öte yandan Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26. Bond filminde rol almış olacak. Oyuncu, Numero dergisine verdiği röportajda Bond karakterini oynamakla ilgili "İnanılmaz bir iltifat olarak kabul ediyorum" demişti.
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