AB Türkiye Delegasyonu'ndan Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı konseri

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı dolayısıyla başkentte konser düzenledi.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı konseri

(AB) Türkiye Delegasyonu'nun Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde düzenlediği konsere AB Türkiye Delegasyonu Siyasi Bölüm Başkanı Elçi Müsteşarı Stefano Fantaroni, Ankara'da görevli yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda dinleyici katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un mesajını okuyan Fantaroni, Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayacağını belirterek, "Bu tarihi dönüm noktasında hepinizi tebrik ediyorum. Doğum günün kutlu olsun Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı konseri - 1

Etkinlik, Candan Erçetin ile Türkiye, İrlanda, Finlandiya, İsveç, İngiltere ve Hollandalı müzisyenlerden oluşan 16 kişilik Avrupa Birliği Oda Müziği solistlerinin konseriyle devam etti.

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