AB Türkiye Delegasyonu'ndan Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı konseri

Etkinlik, Candan Erçetin ile Türkiye, İrlanda, Finlandiya, İsveç, İngiltere ve Hollandalı müzisyenlerden oluşan 16 kişilik Avrupa Birliği Oda Müziği solistlerinin konseriyle devam etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun