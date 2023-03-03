ABBA grubu sanal dünya turnesine çıkıyor

İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Londra'da sanal bir konser vermişti. Hareket yakalama teknolojisi kullanılarak grup üyelerinin hareketleri kayıt altına alınmış ve ortaya unutulmaz bir gösteri çıkmıştı.

1970'li yıllara damgasını vuran popüler müzik grubu, benzer bir teknoloji ile dünya turnesine çıkacağını duyurdu. "ABBA Voyage" adını taşıyan dünya turnesini duyuran Universal Music Group başkanı Lucian Grainge, özel arenalarda yapılacak konserin sanal bir şekilde gerçekleşeceğini duyurdu.

