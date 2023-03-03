ABBA grubu sanal dünya turnesine çıkıyor

İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Londra'da sanal bir konser vermişti. Hareket yakalama teknolojisi kullanılarak grup üyelerinin hareketleri kayıt altına alınmış ve ortaya unutulmaz bir gösteri çıkmıştı.
1970'li yıllara damgasını vuran popüler müzik grubu, benzer bir teknoloji ile dünya turnesine çıkacağını duyurdu. "ABBA Voyage" adını taşıyan dünya turnesini duyuran Universal Music Group başkanı Lucian Grainge, özel arenalarda yapılacak konserin sanal bir şekilde gerçekleşeceğini duyurdu.
Konser yerleri ve tarihleri hakkında çok fazla bilgi verilmezken turne bütçesinin milyonlarca dolara ulaşacağı biliniyor. Grubun 1979 yılındaki hallerini "ABBA-tars" formuna dönüştüren teknoloji sayesinde, ABBA hayranları grubun en sevilen şarkılarını yeniden dinleme şansı elde edecek.