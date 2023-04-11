ABBA grubunun gitaristi Lasse Wellander hayatını kaybetti

İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA'nın gitaristi Lasse Wellander yaşamını yitirdi. Grubun uzun süre gitaristliğini yapan Wellander, 70 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. CNN'e konuşan ABBA grubu üyeleri yaptıkları ortak açıklamada "Lasse çok değerli bir arkadaştı. Çok eğlenceli bir adam ve inanılmaz bir gitaristti" dedi.



Wellander'in ölümünü ailesi "Sevgili Lasse'mizin uykusunda hayata veda ettiğini üzüntüyle duyuruyoruz. Kısa bir süre önce kanser olduğu ortaya çıkan Lasse, cuma günü erken saatlerde sevdikleri yanındayken hayata veda etti" sözleriyle duyurdu.



ABBA’nın dağılmasından sonra başka grup ve müzisyenlerle çalışan müzisyen, kendi solo albümünü de piyasaya çıkardı. Wellander yıllar sonra bir araya gelen grubun 2021’de piyasaya çıkan Voyage albümünde de yer aldı.

