ABBA'dan 'Eurovision'da sahne alacaklar' iddialarına yanıt

"BEN İSTEMEZSEM DİĞERLERİ DE İSTEMEZ"

Eurovision müzik yarışmasında sahne almayacaklarını duyuran ikiliden Ulvaeus, "ABBA'nın 50. yılını biz sahnede olmadan da kutlayabiliriz" dedi.



Andersson ise “İstemiyorum. Ben istemezsem diğerleri de istemez. Bu dördümüz için de aynı. Birisi hayır diyorsa, bu hayırdır” dedi.



Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus'tan oluşan ABBA grubu, 1982’de resmen dağılmıştı.