Abbie Cornish ve Dougray Scott başrolde: The Invisible dizisi geliyor

"Limitless" ile tanınan Abbie Cornish ve “Enigma"da rol alan Dougray Scott, Güney Afrika yapımı yeni bir dizi olan The Invisible'da bir araya geliyor.

Variety'nin haberine göre; 8 bölüm olarak Deon Meyer’in Blood Safari adlı kitabından uyarlanan dizinin kadrosunda Kim Engelbrecht, Tim Theron ve Tumisho Masha yer alıyor.

Jozua Malherbe ve Amy Jephta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin uyarlama senaryosu William Josef Schneider öncülüğünde hazırlandı.

Çekimleri Güney Afrika'da devam eden dizi, kaçak avcı cinayetlerini araştıran bir dedektif ile kayıp kardeşini arayan bir kadının yollarının kesişmesini konu alıyor.

İlk olarak Güney Afrika'da izleyiciyle buluşacak olan dizinin dijital bir platformda yayınlanması bekleniyor.