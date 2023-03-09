ABD 6 bin yıllık mermer idolü iade etmedi

Türkiye, çalınan 6 bin yıllık mermer idolü, ABD'deki Christie's Müzayede Evi ve serbest fon milyarderi Michael Steinhardt'tan geri alamıyor.

Türkiye'den kaçırılan tarihi eser, New York'ta 2017'de Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 14,5 milyon dolara satılmıştı. Türkiye, Kültür Bakanlığı aracılığı ile itiraz ederek satışı durdurmuş ve eserin iadesini istemişti. Türkiye'nin Guennol Stargazer (Guennol Yıldız Avcısı) adlı mermer idolün iadesi için New York'ta eseri satışa sunan Michael Steinhardt ve Christie's Müzayede Evi'ne açtığı dava olumsuz sonuçlanınca dava temyize gitmişti. ABD'deki temyiz mahkemesi, Türkiye'nin çalıntı suçlaması yapmak için uzun bir süre beklediğini iddia ederek iade talebine olumsuz yanıt verdi.

İADE TALEBİNİN GEÇ YAPILMASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, Türkiye'nin Guennol "Stargazer" adlı kadın heykelinin 1990'larda topraklarından haksız yere çıkarılmış olabileceğini "bilmesi için nedenleri olduğunu" söyledi. Türkiye'nin, müzayede evinin satmak için listelediği Nisan 2017'ye kadar idolün sahibi Christie ve Steinhardt'a dava açmayı beklediğini ekledi.

Mahkeme yargıcı, "Türkiye, kendi Kültür Bakanlığı'ndan Stargazer'ın New York'ta olduğuna dair işaretler almasına rağmen kararsız kaldı" diyerek Türkiye'nin iddiasını 2017 yılına kadar getirmemesini, hatta soruşturmamasını mantıksız buldu.

Türkiye'nin avukatı Lawrence Kaye, duruşmada Türkiye'nin idolün sahibi olduğunu ve haklarını savunurken "gayretli" olduğunu belirterek, ülkenin sonraki adımlarını düşünerek hareket ettiğini söyledi. Kaye, bu kararın, Türkiye'yi kendisinden çalınan kültürel varlıkları geri istemekten caydırmayacağını aktardı.