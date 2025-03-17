ABD gişe rakamları belli oldu. Haftanın en çok izlenen yapımları arasında birçok farklı türde film yer alıyor.

Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson gibi isimlerin rol aldığı Acıya Yer Yok (Novocaine) adlı yapım, 8,7 milyon dolar ile haftanın en çok hasılat elde eden film oldu. Film, fiziksel acıyı hissedemeyen bir adamın hayallerindeki kızı kurtarmaya çalışmasını konu alıyor.

Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon Ho imzalı Mickey 17 ise 7,5 milyon dolar ile ikinci sıraya yer aldı. İşte 14-16 Mart gişe rakamları...

1. Acıya Yer Yok - 8,7 milyon dolar



2. Mickey 17 - 7,5 milyon dolar



3. Black Bag - 7,5 milyon dolar



4. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya - 5,5 milyon dolar



5. Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu - 3,2 milyon dolat