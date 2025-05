ABD'li aktör 76 yaşında hayatını kaybetti

17 Ekim 1948’de Chicago, Illinois’de doğan George Wendt, dokuz çocuklu bir ailenin bireyiydi. Eğitim hayatına Notre Dame Üniversitesi’nde başladı, ardından Jesuit Rockhurst College’da ekonomi eğitimi aldı. The Second City’de çalışırken eşi Bernadette Birkett ile tanıştı ve çift 1978’de evlendi.



Cheers sayesinde büyük bir çıkış yakalayan Wendt; Fletch, Gung Ho, Spice World, House ve The Climb gibi yapımlarda da rol aldı.



Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde tiyatroya yönelen Wendt, 2008 yılında Broadway sahnesinde Hairspray müzikalinde Edna Turnblad karakterini canlandırdı. 2017 yılında ise Ontario’da sahnelenen Death of a Salesman oyununda Willy Loman karakterine hayat verdi.



George Wendt, eşi ve üç çocuğuyla birlikte geçirdiği dolu dolu bir hayatın ardından hayata veda etti.