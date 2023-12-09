ABD'li aktör Ryan O'Neal 82 yaşında hayatını kaybetti

70'lerin ünlü oyuncusu Ryan O'Neal, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Amerikalı aktörün ölümünü oğlu Patrick O'Neal sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ölüm nedeni açıklanmayan oyuncuya 2001'de lösemi, 2012'de ise kanser teşhisi konmuştu.
Ryan O'Neal, dünya çapında tanınmasını sağlayan "Love Story" filmiyle 1970'te Oscar'a aday gösterilmişti.
O'Neal, ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in "Barry Lyndon" filminde de başrolü oynamıştı.
İki kez evlenip boşanan aktörün, Çarlinin Melekleri'nin yıldızı Farrah Fawcett ile ilişkisi 20 yıl sürmüştü.
Amerikalı oyuncu O'Neal, 2008 yılında evinde uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanmış, 10 bin dolar kefaletle serbest kalmıştı.
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