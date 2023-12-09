ABD'li aktör Ryan O'Neal 82 yaşında hayatını kaybetti

O'Neal, ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in "Barry Lyndon" filminde de başrolü oynamıştı.



İki kez evlenip boşanan aktörün, Çarlinin Melekleri'nin yıldızı Farrah Fawcett ile ilişkisi 20 yıl sürmüştü.



Amerikalı oyuncu O'Neal, 2008 yılında evinde uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanmış, 10 bin dolar kefaletle serbest kalmıştı.