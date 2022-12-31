ABD'li gazeteci Barbara Walters hayatını kaybetti

Devlet başkanlarından Hollywood ünlülerine, spor ikonlarından sanatçılara kadar sayısız önemli insanla röportaj yapan ABD’li gazetecei Barbara Walters yaşamını yitirdi. 93 yaşında New York’taki evinde hayata gözlerini yuman Walters, 1976 yılında ABC Haberleri sunan ilk kadın spiker olmuştu.



"TÜM KADINLAR İÇİN BİR ÖNCÜYDÜ"

Walters’ın sözcüsü Cindi Berger, CNN’e “Barbara Walters, sevdikleriyle çevrili evinde huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Hayatını pişmanlık duymadan yaşadı. O sadece kadın gazeteciler için değil, tüm kadınlar için bir öncüydü” açıklamasında bulundu.



4 EMMY KAZANDI

5 Eylül 1929'da Boston'da bir gece kulübü sahibi olan Dena ve Lou Walters'ın çocuğu olarak dünyaya gelen ABD'li gazeteci, kariyerine 1961’de NBC’nin “Today” programında başladı. Walters, kariyeri boyunca dört Emmy ve bir Yaşam Boyu Başarı ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.