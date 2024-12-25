ABD'li müzik yapımcısı Richard Perry 82 yaşında öldü
ABD'li müzik yapımcısı 82 yaşındaki Richard Perry, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.
ABD basınındaki haberlere göre, Richard Perry'nin arkadaşı Daphna Kastner, müzik yapımcısının Los Angeles'ta kalp krizi geçirdiğini söyledi. Kastner, 82 yaşındaki Perry'nin kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.
Rod Stewart, Ringo Starr ve The Beatles ile çalışan müzik yapımcısı Perry, 1972'de Carly Simon'un "You're so vain" şarkısının yapımcılığını üstlenmiş ve bununla ün kazanmıştı.
Perry, Hollywood'un usta oyuncularından Jane Fonda ile 2009-2017 yıllarında yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.
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