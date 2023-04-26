ABD'li müzisyen Harry Belafonte hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu, yapımcı ve insan hakları savunucusu Harry Belafonte 96 yaşında yaşamını yitirdi. Karayipli fakir bir ailenin çocuğu olarak New York’ta dünyaya gelen Belafonte, "Kalipso Kralı" olarak biliniyordu.1956'da çıkardığı Calypso albümüyle adını duyuran müzisyenin ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklandı.

Şarkı sözlerinde sosyal konulara değinmesiyle öne çıkan şarkıcı, Amerika’da ırkçılığın zirvede olduğu yıllarda birçok gece kulübünde sahne almıştı. 1980'li yıllarda AIDS ile mücadele için kampanyalara katılan Belafonte, 1985'te Afrika'ya yardım için ünlü isimleri bir araya getirdi ve “We Are The World” şarkısının ortaya çıkmasına öncülük etti.

1950’li yıllarda çıkardığı “Banana Boat - Day O” şarkısı ile büyük ün kazanan şarkıcının Danny Kaye ve Nana Mouskouri ile birlikte söylediği “Ninanay Yavrum” şarkısı da büyük ilgi görmüştü. “Banana Boat - Day O” adlı şarkı, Tim Burton imzalı Beetlejuice filminde de kullanılmıştı.