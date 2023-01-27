ABD'li oyuncu Adrian Grenier iklim değişikliğine dikkat çeken belgeselde

Ünlü ABD'li oyuncu Adrian Grenier, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkilerini anlatan belgeselde sunuculuk yapacak. Dünyanın dört bir yanından sorunlar ve çözümlerle birlikte konunun uzmanlarının sahada bizzat çalışmalarını takip eden belgeselin çekimleri Türkiye, Mısır ve ABD’de gerçekleştirilecek.

Uzun metrajlı tek bölümden oluşacak yapım, iklim değişikliğinden kaynaklanan aksaklıkların farklı coğrafyalardaki görünümü ve bu sorunlardan kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmek için geliştirilmiş uyum çözümlerini işleyecek.



Sunuculuğunu Grenier’nin yapacağı, yönetmen koltuğunda ise ödüllü isim Susan Gray’in oturacağı belgeselde, iklim sorunları ile mücadeledeki en iyi uygulamaların da ele alınması planlanıyor.

SIFIR ATIK PROJESİ YAPIMDA YER ALIYOR



Belgesel filmin başlıca konuları arasında en acil çevre sorunları olan ısı, su kaynaklarının azalması, gıda güvenliği ve atık yönetiminin olması bekleniyor. Bu acil sorunlara ve sorunlar karşısında yüzleşilen zorluklarla mücadeledeki en etkili ve etkin çözüm yöntemlerine odaklanılacak belgeselde; çiftçilerden sanatçılara, sporculardan çevre aktivistlerine kadar farklı alanlarda yetişen kişilerle görüşmeler de yer alıyor.



Yapımın ilgi çeken bir unsuru da başta Türkiye’de Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi olmak üzere Türkiye'nin ortaya koyduğu son derece önemli, pratik, yaratıcı, çözümlere geniş yer vermesi olacak.

Problemlerin çözümlenmesi ve kaynak yönetimini de ele alan TRT World belgeseli, ayrıca dikey tarım gibi şu anda geliştirilmekte olan tarımsal yeniliklere de değinecek. Çekimleri devam eden belgesel filmin ismi ve yayın tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.



ADRIAN GRENIER KİMDİR?



Belgeselin çekimleri için Türkiye'ye gelen ABD’li oyuncu ve müzisyen Adrian Grenier, yayımlandığı dönem tüm dünyada ilgiyle izlenen Emmy ödüllü "Entourage" dizisinde canlandırdığı "Aktör Vincent Chase" rolüyle biliniyor. Grenier aynı zamanda sürdürülebilir yaşam savunucusu olarak tanınıyor.