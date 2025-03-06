ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg artık Polonya vatandaşı

Eisenberg "Bu filmi Polonya'da çekerken, sokaklarda yürüyordum ve ülkeye biraz daha alışmaya başlıyordum. Aklıma çok açık bir şey geldi. Ailemin New York'ta yaşadığımızdan çok daha uzun süre burada yaşadığı... Elbette hikâye çok trajik bir şekilde sona erdi" dedi.