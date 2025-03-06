ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg artık Polonya vatandaşı
Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'ün hayatını konu alan Sosyal Ağ filmiyle yıldızı parlayan Jesse Eisenberg, yönetmenliğini üstlendiği Gerçek Acı filmi sayesinde Polonya vatandaşlık ödülü aldı.
Son olarak yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu kaleme aldığı ve aynı zamanda rol aldığı A Real Pain (Gerçek Acı) filmiyle adından söz ettiren Jesse Eisenberg, Polonya vatandaşlık ödülüne layık görüldü.
Eisenberg'ün büyük teyzesinin hayat hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı film, Kieran Culkin'e, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı.
Filmde, iki kuzenin Polonya seyahatini anlatan 41 yaşındaki Eisenberg, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından vatandaşlık ödülüne layık görüldü.
Eisenberg "Bu filmi Polonya'da çekerken, sokaklarda yürüyordum ve ülkeye biraz daha alışmaya başlıyordum. Aklıma çok açık bir şey geldi. Ailemin New York'ta yaşadığımızdan çok daha uzun süre burada yaşadığı... Elbette hikâye çok trajik bir şekilde sona erdi" dedi.
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